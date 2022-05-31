Украинский актер Алексей Суровцев рассказал о том, как начал помогать брошенным во время войны животным.

Как пишет Politeka.net, артист рассказал о том, как началась его волонтерская деятельность, в интервью «Телеканал Україна».

Суровцев признался, что начало войны застало его не в Киеве.

«Когда началась война, меня не было в Киеве, я был на отдыхе. Спустя час я уже думал: «как плохо, что меня нет в Киеве, потому что хочу быть чем-то полезным», - признался актер.

В Киев он вернулся на третий день войны, и сразу же принялся помогать с эвакуацией людям. Однако, в какой-то момент в интернете увидел сообщение о том, что в процессе эвакуации хозяева забыли кота в кузове машины и он просидел там четыре дня.

Суровцев нашел и спас этого кота, после чего поделился этой историей в соцсетях, призвав украинцев не бросать животных во время эвакуации.

«Людей, которые помогают людям, очень много. Даже перебор. А людей, которые помогают животным, очень мало на самом деле. А животных оказалось безумное количество. Я и не думал, что эта моя деятельность нужна будет. Я не думал, что столько будет брошенных, потерянных», - рассказал Суровцев.

Всего за время своей волонтерской деятельности на войне актер спас более 200 животных.

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