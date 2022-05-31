Как пишет Politeka.net, артист рассказал о том, как началась его волонтерская деятельность, в интервью «Телеканал Україна».
Суровцев признался, что начало войны застало его не в Киеве.
«Когда началась война, меня не было в Киеве, я был на отдыхе. Спустя час я уже думал: «как плохо, что меня нет в Киеве, потому что хочу быть чем-то полезным», - признался актер.
В Киев он вернулся на третий день войны, и сразу же принялся помогать с эвакуацией людям. Однако, в какой-то момент в интернете увидел сообщение о том, что в процессе эвакуации хозяева забыли кота в кузове машины и он просидел там четыре дня.
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Суровцев нашел и спас этого кота, после чего поделился этой историей в соцсетях, призвав украинцев не бросать животных во время эвакуации.
«Людей, которые помогают людям, очень много. Даже перебор. А людей, которые помогают животным, очень мало на самом деле. А животных оказалось безумное количество. Я и не думал, что эта моя деятельность нужна будет. Я не думал, что столько будет брошенных, потерянных», - рассказал Суровцев.
Всего за время своей волонтерской деятельности на войне актер спас более 200 животных.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая попросила помощи у неравнодушных украинцев.
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