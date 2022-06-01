Відома актриса і зірка «Холостячки» в своєму Instagram розповіла про те, як те, що відбувається в країні позначилося особисто на ній. 31 Травня Мішина поділилася в Instagram серією сторіз на цю тему.

"Сьогодні 97 день війни і останній день весни, яку ми не побачили. Особисто у мене з цим пов'язана своя історія. Боляче усвідомлювати, що вони очорнили навіть образ весни своєю жорстокістю, безлюдністю і приставкою "російська", - зізналася актриса.

Мішина розповіла, що через війну їй довелося змінити свої плани. До подій 24 лютого актриса мріяла про відкриття власного магазину косметики для волосся. Зірка вже почала роботу над цим проектом і набрала команду, проте війна змусила їх відкласти масштабний запуск проекту.

Однак, Мішина вирішила не здаватися і все ж продовжити роботу над проектом, щоб підтримувати економіку України.

"Якщо кожен за нас, на своєму місці почне добре робити свою справу, ця війна закінчиться. Якщо вона нам для сили, то наша сила в розвитку. Наша сила в підтримці один одного. Україна завжди була родючою і багатою. Але ми цього не бачили. Та ми і є Україна! Кожен повинен знайти той стан в собі і матеріалізувати його через справи!" ,- написала Мішина.

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