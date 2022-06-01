Известная актриса и звезда «Холостячки» в своем Инстаграм рассказала о том, как происходящее в стране сказалось лично на ней. 31 мая Мишина поделилась в Инстаграм серией сториз на эту тему.
«Сегодня 97 день войны и последний день весны, которую мы не увидели. Лично у меня с этим связана своя история. Больно осознавать, что они очернили даже образ весны своей жестокостью, безчеловечностью и приставкой «российская», - призналась актриса.
Мишина рассказала, что из-за войны ей пришлось изменить свои планы. До событий 24 февраля актриса мечтала об открытии собственного магазина косметики для волос. Звезда уже начала работу над этим проектом и набрала команду, однако война заставила их отложить масштабный запуск проекта.
Однако, Мишина решила не сдаваться и все же продолжить работу над проектом, чтобы поддерживать экономику Украины.
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«Если каждый за нас, на своем месте начнет хорошо делать свое дело, эта война закончится. Если она нам для силы, то наша сила в развитии. Наша сила в поддержке друг друга. Украина всегда была плодородной и богатой. Но мы этого не видели. Да мы и есть Украина! Каждый должен найти то состояние в себе и материализовать его через дела!», - написала Мишина.
Напомним, Слава Каминская "загуляла" с молодой компанией за границей.
Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука поделилась воспоминаниями из прошлого.
Также Politeka писала, что украинский актер спас за войну две сотни животных, с чего все началось.