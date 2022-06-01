Известная актриса и звезда «Холостячки» в своем Инстаграм рассказала о том, как происходящее в стране сказалось лично на ней. 31 мая Мишина поделилась в Инстаграм серией сториз на эту тему.

«Сегодня 97 день войны и последний день весны, которую мы не увидели. Лично у меня с этим связана своя история. Больно осознавать, что они очернили даже образ весны своей жестокостью, безчеловечностью и приставкой «российская», - призналась актриса.

Мишина рассказала, что из-за войны ей пришлось изменить свои планы. До событий 24 февраля актриса мечтала об открытии собственного магазина косметики для волос. Звезда уже начала работу над этим проектом и набрала команду, однако война заставила их отложить масштабный запуск проекта.

Однако, Мишина решила не сдаваться и все же продолжить работу над проектом, чтобы поддерживать экономику Украины.

«Если каждый за нас, на своем месте начнет хорошо делать свое дело, эта война закончится. Если она нам для силы, то наша сила в развитии. Наша сила в поддержке друг друга. Украина всегда была плодородной и богатой. Но мы этого не видели. Да мы и есть Украина! Каждый должен найти то состояние в себе и материализовать его через дела!», - написала Мишина.

Напомним, Слава Каминская "загуляла" с молодой компанией за границей.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука поделилась воспоминаниями из прошлого.

Также Politeka писала, что украинский актер спас за войну две сотни животных, с чего все началось.