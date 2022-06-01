Телеведуча, крім того, звернула увагу на те, що багато європейських політиків закликають Україну віддати свої території Росії.

Як повідомляє Politeka.net, у Берліні, Німеччина, відбулося яскраве благодійне шоу-телемарафон "Save Ukraine – #StopWar" ("Врятуйте Україну-зупиніть війну") на підтримку нашої країни у війні з рф. Участь у концерті взяли світові знаменитості та українські зірки. Цією подією захопилася на своїй сторінці в Instagram знаменита телеведуча Маша Єфросиніна.

Вона зазначила, що ніколи на сцені Берліна не чули стільки українських пісень. А фінальна пісня концерту "Обійми" у виконанні Святослава Вакарчука змусила плакати всіх присутніх, адже обійняти близьких і рідних у перемозі - це єдине бажання кожного українця сьогодні.

Маша Єфросиніна також помітила, що тепер концерти наповнилися зовсім іншими відчуттями і змістом, а пісні зазвучали могутніше. Телеведуча крім цього звернула увагу на те, що багато європейських політиків закликають Україну віддати свої території росії. Це невимовно обурило Єфросиніну.

"Війна! В Україні досі страшна війна! Харків, Сєвєродонецьк, Луганськ, Херсон, Миколаїв, Мелітополь, Маріуполь.... Як? Як так, Європа, ти переходиш до нової риторики? Україна захищає не тільки твої кордони, а й ті цінності, про які у тебе так багато мови!",- написала телеведуча.

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