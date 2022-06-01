Телеведущая, кроме того, обратила внимание на то, что многие европейские политики призывают Украину отдать свои территории россии.

Как сообщает Politeka.net, в Берлине, Германия, состоялось яркое благотворительное шоу – телемарафон "Save Ukraine – #StopWar" ("Спасите Украину - остановите войну") в поддержку нашей страны в войне с рф. Участие в концерте приняли мировые знаменитости и украинские звезды. Этим событием восхитилась на своей странице в Инстаграм знаменитая телеведущая Маша Ефросинина.

Она отметила, что никогда сцена Берлина не слышали столько украинских песен. А финальная песня концерта "Обійми" в исполнении Святослава Вакарчука заставила плакать всех присутвовавших, ведь обнять близких и родных в победе - это единственное желание каждого украинца сегодня.

Маша Ефросинина также заметила, что теперь концерты наполнились совсем другими ощущениями и смыслом, а песни зазвучали мощнее. Телеведущая кроме того обратила внимание на то, что многие европейские политики призывают Украину отдать свои территории россии. Это невероятно возмутило Ефросинину.

"Война! В Украине до сих пор страшная война! Харьков, Северодонецк, Луганск, Херсон, Николаев, Мелитополь, Мариуполь.... Как? Как так, Европа, ты переходишь к новой риторике? Украина защищает не только твои границы, но и те ценности, о которых у тебя так много речи!", - написала телеведущая.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.