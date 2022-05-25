Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка нещодавно разом з Олею Поляковою представила новий випуск шоу "Взрослые девочки", де вони відверто говорили про свої переживання, поділилася в Instagram незвичайним фото.

На новому знімку Маша постала в темному і навіть похмурому образі, видно, що вона сильно змінилася за останні три місяці, як ніби її тіло виснажилося. При цьому вона все така ж красива і горда. Перед камерою телезірка з'явилася в чорному вбранні з брошкою у вигляді тризуба, приколотої в районі серця. Волосся телеведучої розпущене, а на обличчі легкий макіяж і загадкове вираз.

У підписі до фотографії Єфросиніна коротко написала: "Дев'яносто днів лютого...". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію телезірки.

"Ні, 90 днів лютого. І це не переклад, февраль не передає весь стан", "Перемога за добром, перемога за нами", "Наша багатостраждальна Україна", "Віримо в перемогу! Слава ВСУ! Маша, тримайтеся і тримайте нас", "Ми все витримаємо і переможемо!", "Красива дуже. Добро переможе", "Це точно на 100%, на жаль, місяці змінюються, а ми не помічаємо", - пишуть користувачі.

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