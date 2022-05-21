Як пише Politeka.net, популярна телеведуча Маша Єфросиніна з перших днів вторгнення рф на наші землі підтримує українців, а також часто висвітлює ситуацію з біженцями в Instagram. Цього разу артистка розповіла докладніше про свій фонд допомоги.

"А чим займається ваш фонд? Ось закупівля обладнання в лікарні іншими фондами-зрозуміло, пошук зброї для військових-ясно.. А Ви чим?» - показувати Махати одне з питань.

Вона вирішила відповісти на прикладі, що вона робить всі ці три місяці

«І, дійсно, коли розвозиш воду і їжу людям, які п'ють рідину з батарей, щоб вижити, забезпечуєш хлібом і медикаментами бабуличек, які ніколи і ні за що не покинуть свій будинок, евакуюєш ночами жінок з дітьми з міст і сіл стежками, відомими тільки місцевим жителям, або доставляєш Набори для породіль в пологові будинки, обладнані в підвалах зруйнованих міст - так, це здається краплею в морі на тлі тотальних катастроф в країні: зі зруйнованою інфраструктурою, з дефіцитом амуніції, з антисанітарією, пораненими...» - пише телеведуча.

Артистка додала, що завела вже другий фонд під її піклуванням так стрімко нарощує обороти. Артистка з колегами розробляє великий і складний проект з реабілітації жінок і дітей, які пройшли окупацію.

"Коли всередині у мене порожньо від неможливості перетравлювати весь жах, який терпить мій народ, Я просто перечитую в телефоні повідомлення і я наповнююся, такою важливою вірою в те, що колись все, нарешті, буде добре!»

Нагадаємо, що після вторгнення рф в Україну, телеведуча займалася допомогою біженцям і особисто їздила перевірити, в яких умовах перебувають біженці на вокзалах і пунктах очікування у Львові.

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