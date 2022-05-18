Як пише Politeka.net, популярна телеведуча Маша Єфросиніна продовжує розповідати про те, що переживають жителі окупованих міст, вимушені переселенці та постраждалі від обстрілів окупантів. Нещодавно вона заявила, що через дітей виїхала з країни, але це не заважає їй допомагати висвітлювати ситуацію.

Нагадаємо, що після вторгнення рф в Україну, телеведуча займалася допомогою біженцям і особисто їздила перевірити, в яких умовах перебувають біженці на вокзалах і пунктах очікування у Львові.

"Неможливо!!!Неможливо звикнути до цих відео зі стражданнями поранених дітей! Неможливо вже 82 дні знайти пояснення всьому, що відбувається! Ні експерти, ні прогнози - все не те... війна триває. Люди наші гинуть» " - пише Єфросиніна.

У мережі підтримують переживання артистки « " ой Господи; це жах, неймовірний жах, просто жах; бережи цих людей і дітей; неможливо!!!😥 😥 😥 ; Світу Україні🙏 🏼 🇺 🇦; складно усвідомити, що проживають ці діти, як боляче бачити; немає слів, одна злість; мені кожен раз боляче».

Також, співачка Камалія зараз активно підтримує Україну, виступає на благодійних концертах і підтримує інформаційно, розповідаючи про війну в своїх соціальних мережах. А днями Камалія під час ранкового ефіру зізналася, який внесок чоловік зробив для перемоги України.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський розповів, з яким болем переживає новини про обстріли Харківщини.

Також Politeka.net писала, що Сердючка опублікувала щемливе відео, зовсім не до сміху.

Крім того Politeka.net повідомляла, що дружина ведучого" Маски " Остапчука в модному вбранні відповіла на претензії критиків.