Відома українська блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. До слова, з початку війни дівчина переклала свій блог українською мовою.
Так, цього разу Даша поділилася на своїй сторінці кумедним відео, на якому влаштувала розбір свого гардеробу. Так спочатку дівчина з'явилася перед камерою в піжамі тільки що після сну, а потім почала приміряти різні вбрання зі свого гардеробу. Так, серед іншого Квіткова приміряла кілька образів, які носила під час і відразу після вагітності, які тепер стали їй великі. Під кінець до блогерки приєднався її маленький син Лев, який якраз прокинувся.
У підписі до відео Даша написала: "Знаходжу привід, щоб знімати для вас такі види. Сподіваюся, що ви зараз посміхнулися і трохи відволіклися. Обіймаю". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео красуні, засинаючи її компліментами і питаннями.
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