Известная украинская блогерша Даша Квиткова, которая стала женой главного героя шоу "Холостяк" Никиты Добрынина, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. К слову, с начала войны девушка перевела свой блог на украинский язык.

Так, в этот раз Даша поделилась на своей странице забавным видео, на котором устроила разбор своего гардероба. Так сначала девушка появилась перед камерой в пижаме только что после сна, а затем начала примерять разные наряды из своего гардероба. Так, среди прочего Квиткова примерила несколько образов, которые носила во время и сразу после беременности, которые теперь стали ей велики. Под конец к блогерше присоединился ее маленький сын Лев, который как раз проснулся.

В подписи к видео Даша написала: "Нахожу повод, чтобы снимать для вас такие виды. Надеюсь, что вы сейчас улыбнулись и немного отвлеклись. Обнимаю". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео красотки, засыпая ее комплиментами и вопросами.

Напомним, Эмоциональная Ефросинина распекла Европу за новые заявления об Украине: "Как так...".

Как сообщала Politeka, Астафьева отправилась поддержать ВСУ и увидела, что устроили в Украине оккупанты: "Мне было страшно".

Также Politeka писала, что Горбунов показал патриотичное латте, которое стало трендом среди бариста: "Такое даже жалко пить".