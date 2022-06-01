Популярна українська телеведуча і засновниця благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка випускаючи шоу "Взрослые девочки" з Олею Поляковою, часто ділиться з шанувальниками своїми переживаннями на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка приурочила свій пост до Дня захисту дітей і показала фотографію з дітьми.

На чорно-білому знімку Маша з сином і донькою відображені в цікавій локації, ще й собаку тримають на повідку поруч. Виглядає знімок досить мило, а ось у підписі до нього телеведуча поділилася болем.

"Цього року значення слів "захист дітей" набуло для кожної української матері нового значення: сповненого страху і відчайдушної сили. Поки триває війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення і діє заради тих, хто, як жорстоко показала війна – є найбільш беззахисними створіннями", - написала Єфросиніна.

"Мене дуже пригнічує, як подорослішали наші діти за ці місяці війни. Жах, що про них будуть говорити: "діти війни", "Діти – наше все. І те, що багато хто з нас сьогодні не в своїх будинках – все заради них... Нехай Господь благословить всіх діток на мирне і щасливе життя", "Такі ж думки", - пишуть в коментарях до посту Маші.

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