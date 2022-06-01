Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая выпуская шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, часто делится с поклонниками своими переживаниями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда приурочила свой пост ко Дню защиты детей и показала фотографию с детьми.

На черно-белом снимке Маша с сыном и дочкой запечатлены в интересной локации, еще и собаку держат на поводке рядом. Выглядит снимок достаточно мило, а вот в подписи к нему телеведущая поделилась болью.

"В этом году значение слов "защита детей" приобрело для каждой украинской матери новое значение: исполненного страха и отчаянной силы. Пока продолжается война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует ради тех, кто, как жестоко показала война – являются самыми беззащитными созданиями", - написала Ефросинина.

"Меня очень удручает, как повзрослели наши дети за эти месяцы войны. Ужас, что о них будут говорить: "Дети войны", "Дети – наше все. И то, что многие из нас сегодня не в своих домах – все ради них… Пусть Господь благословит всех деток на мирную и счастливую жизнь", "Такие же мысли", - пишут в комментариях к посту Маши.

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