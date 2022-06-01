Популярная украинская певица Слава Каминская, которая с начала войны уехала с детьми и мамой в Нидерланды и уже три меся живет там, часто делится с фанатами в Instagram подробностями своей жизни. Так, в этот раз звезда выложила архивное фото, которое приурочила ко Дню защиты детей.

На черно-белой фотографии Слава запечатлена еще совсем юной, похоже, здесь она школьница младших классов. На снимке она позирует с огромным белым бантом на голове и выразительными глазами смотрит в камеру. Выглядит она весьма забавно, однако, совсем на себя не похожа.

В подписи к фотографии Каминская написала: "Ребенок Тамары Ивановны – мать той, на кого она похожа. От осинки не родятся апельсинки. С Днем защиты детей. И с первым днем лета!". Поклонники тут же принялись комментировать архивное фото, отмечая, что дочь Славы Лаура очень похожа на нее в детстве.

"Дочка Лаура", "Копия", "Лаура", "Ох, и Лаура", "На одну девочку беззубую", "На Леона", "Рил копия Лаурочки", "На Иванову Тамару", "На маму", "На Лауру", "Копия Лаура", "Я сразу говорила, что ваша дочь похожа на вашу маму", "С Лаурой очень похожи", - пишут в комментариях.

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