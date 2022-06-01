Как сообщает Politeka.net, певица MamaRika ( Анастасия Кочетова) рассказала о проблемах со здоровьем, которые обострились во время войны. Личным певица поделилась в программе "Зірковий шлях".
По словам MamaRika, в начале войны из-за стресса и страха за ребенка у нее начало пропадать молоко.
"Был сильный уровень стресса, животный страх за жизнь ребенка. Ты вообще о себе не думаешь в эти моменты, ты волнуешься только за ребенка. И этот страх, он просто окутывает все твое тело, разум, сердце, ты полностью живешь в оцепенении все это время", - вспомнила артистка.
Певица консультировалась с лактологом и боролась за молоко, ведь осознавала, что в условиях войны от него может в буквальном смысле зависеть жизнь младенца. В какой-то момент она взяла себя в руки и молоко вернулось.
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Здоровье самой Насти нынче оставляет желать лучшего, как она призналась, у нее "повылазило" много хронических болезней.
"Очень много хронических заболеваний восстановилось, у меня проблемы с желудком, я вот сейчас полностью обследуюсь. То есть я имею реальную проблему сейчас со здоровьем на этой почве", - рассказала MamaRika.
Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.
Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.
Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.