В условиях войны от нее может в буквальном смысле зависеть жизнь младенца, потому она взяла себя в руки.

Как сообщает Politeka.net, певица MamaRika ( Анастасия Кочетова) рассказала о проблемах со здоровьем, которые обострились во время войны. Личным певица поделилась в программе "Зірковий шлях".

По словам MamaRika, в начале войны из-за стресса и страха за ребенка у нее начало пропадать молоко.

"Был сильный уровень стресса, животный страх за жизнь ребенка. Ты вообще о себе не думаешь в эти моменты, ты волнуешься только за ребенка. И этот страх, он просто окутывает все твое тело, разум, сердце, ты полностью живешь в оцепенении все это время", - вспомнила артистка.

Певица консультировалась с лактологом и боролась за молоко, ведь осознавала, что в условиях войны от него может в буквальном смысле зависеть жизнь младенца. В какой-то момент она взяла себя в руки и молоко вернулось.

Здоровье самой Насти нынче оставляет желать лучшего, как она призналась, у нее "повылазило" много хронических болезней.

"Очень много хронических заболеваний восстановилось, у меня проблемы с желудком, я вот сейчас полностью обследуюсь. То есть я имею реальную проблему сейчас со здоровьем на этой почве", - рассказала MamaRika.

Напомним, что MamaRika рассказала, как вернулась из Польши в Украину.

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.