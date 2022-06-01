Как сообщает Politeka.net, украинской телеведущей Кате Осадчей в День защиты детей особенно громко захотелось кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине из-за российских оккупант. Эмоциональное обращение она написала в своем посте на странице Инстаграм.
Знаменитость призналась, что в последнее время часто плачет. Она льет слезы из-за украинских детей, оставшихся без родителей, или "раненых, погибших маленьких ангелов". А также детей, которых незаконно вывезли в россию и кое-кто из них даже не будет знать, где они родились, их просто, как вещи присвоили себе орки.
"Это такая невыносимая боль и нестерпимое чувство несправедливости", - добавила Катя Осадчая.
Телеведущая также призналась, что из-за переживаний ее начали мучить кошмары - ей снятся дети и люди, которые пропали, а еще падающие стены от снарядов. Но не взирая на это, Катя Осадчая верит, что однажды все семьи объединятся, а падающие стены останутся только во снах.
"Мы победим зло", - уверена звезда.
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Напомним, что Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.
Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.
Также Politeka писала, что Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.