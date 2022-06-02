Сім'я співачки-запроданки щодня переживає жах через окупантів. Але що робить Регіна Тодоренко? Вона продовжує мовчати.

Як повідомляє Politeka.net, співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) розповіла у програмі "Зірковий шлях", що розчарувалася в людях, які живуть в росії і замовчують війну. Артистка вважає, що ці "голуби миру" своїм мовчанням творять страшний злочин.

Зокрема, вона згадала про українку, співачку і ведучу Регіну Тодоренко, чия сім'я знаходиться на Одещині.

"Мої друзі стукали Регіні Тодоренко в особисті повідомлення в Telegram - вона блокувала всіх. Так людина намагалася заткнути рот тим, хто намагався до неї достукатися і говорив "що ти робиш, схаменися, скажи як є, скажи правду". Вона йде на поводу у зони комфорту свого життя. Тому що вийти із зони комфорту - це ж страшно. Втратити роботу, втратити кошти, репутацію там, яку вона заробила", - зазначила MamaRika.

MamaRika також додала, що у Регіни мама живе в селищі Котовського. Недалеко від нього ракета рашистів потрапила в торговий центр. Тобто сім'я співачки-запроданки щодня переживає жах через окупантів. Але що робить Регіна Тодоренко? Вона продовжує мовчати.

Крім того, MamaRika, підкреслила, що після перемоги українці ні в якому разі не повинні почати "глобально всіх прощати". Особливо для неї буде складно стримуватися, щоб не "начистити морду" декому.

"Ми повинні пам'ятати, хто як себе проявив у найважчий час для України. Так повинно бути. Має бути чорне і біле, зараз немає півтонів, немає палітри кольорів", - пояснила вона.

Нагадаємо, що MamaRika розповіла, як повернулася з Польщі в Україну.

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.