32-річна MamaRika, її чоловік, ведучий, Сергій Середа, а також її маленький син Давид нарешті знову зустрілися вже вдома. Як відомо, артистці довелося виїхати екстрено-в Гостомелі творилося пекло через россицьких окупантів. Тому співачка з дитиною терміново покинула будинок і довгий час не могла повернутися назад.

Так, стало відомо, що MamaRika повернулася з Польщі в Україну.Українська співачка з маленьким сином була змушена поїхати до Польщі, адже вона жила недалеко від Гостомеля, де велися активні бойові дії.

"Я не витримала і повернулася в Україну, на рідну землю, в обійми коханого... чи варто говорити, що ці троє на фото зараз найщасливіші люди в світі?» - поділилася артистка.

У мережі підтримали рішення зірки:

"В Україні💙 💛; На батьківщині завжди краще ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ тому я в Україні💙 💛; в Україні. Але чоловік далеко 😢; у своїй рідній Україні, кращій країні💙 💛 🇺 🇦; у Польщі. Але тепер, як ніколи розумію, що моя рідна Україна найкраща, люблю її безмежно і сумую".

Ми також писали, Христина Гірник і Володимир Остапчук одружилися восени 2020 року. Зараз ведучий шоу" Маска " знаходиться в теробороні, захищаючи Україну від російських окупаційних військ. А Христина під час війни намагається продовжувати вести свою сторінку в Instagram і цього разу вирішила розповісти про своє важливе рішення, яке вона прийняла.

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