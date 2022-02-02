Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна українська співачка MamaRika, справжнє ім’я якої Анастасія Середа (у дівоцтві Кочеткова), часто ділиться із шанувальниками фото та відео, а також розповідає про свої будні.
Цього разу співачка "вийшла" у сторіс та повідомила, що вони з чоловіком та сином захворіли, тому вона поки не буде з'являтися в мережі.
"Народ, ми злягли всім сімейством. Зараз не до сторіс. Подробиці пізніше", - сказала MamaRika.
Пізніше у сторіс співачка розповіла, що вони підхопили коронавірус. І вона, і Середа захворіли вперше.
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"Ми захворіли короною. Це обідно і боляче", - сказала Анастасія.
За її словами, їм різко погіршало ще у п'ятницю і їй було дуже погано.
Однак співачка зауважила, що маленький син Давид переніс хворобу легше, у нього був тільки насмарк.
Нагадаємо, що зараз MamaRika, яка родом із Червонограда Львівської області, разом із чоловіком Сергієм Середою та сином, який народився 2 серпня 2021 року, проживає в Одесі.
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