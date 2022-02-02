Українська співачка та блогерка MamaRika, яка у шлюбі з гумористом Сергієм Середою виховує сина, повідомила шанувальникам про хворобу.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річна українська співачка MamaRika, справжнє ім’я якої Анастасія Середа (у дівоцтві Кочеткова), часто ділиться із шанувальниками фото та відео, а також розповідає про свої будні.

Цього разу співачка "вийшла" у сторіс та повідомила, що вони з чоловіком та сином захворіли, тому вона поки не буде з'являтися в мережі.

"Народ, ми злягли всім сімейством. Зараз не до сторіс. Подробиці пізніше", - сказала MamaRika.

Пізніше у сторіс співачка розповіла, що вони підхопили коронавірус. І вона, і Середа захворіли вперше.

"Ми захворіли короною. Це обідно і боляче", - сказала Анастасія.

За її словами, їм різко погіршало ще у п'ятницю і їй було дуже погано.

Однак співачка зауважила, що маленький син Давид переніс хворобу легше, у нього був тільки насмарк.

Нагадаємо, що зараз MamaRika, яка родом із Червонограда Львівської області, разом із чоловіком Сергієм Середою та сином, який народився 2 серпня 2021 року, проживає в Одесі.

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