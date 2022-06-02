Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка днями оголосила, що повернулася до Києва і продовжила зйомки ранкового шоу з Анатолієм Анатоличем, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя на сторінці Instagram. Так цього разу зіркова красуня виклала милі фото з двома доньками і розповіла, на що готова заради них. Свій пост телезірка, очевидно, присвятила Дню захисту дітей, який відзначається 1 червня.

На фотографіях щаслива мама Лілія позує, стоячи за руки, зі своїми дівчатками Діаною і Поліною. Всі троє вбралися в однакові рожеві костюми спортивного стилю і мило посміхаються в об'єктив.

У підписі до публікації Ребрик зворушила словами про дітей, і розповіла, на що готова заради них.

"Люблю безмежно, безстрашно, нестримно. Захищу, збережу, закрию собою, сховаю від зла. Все віддам, на все піду, нічого не злякаюся. Все перетерплю, переживу, вистою. Тільки б були щасливі!", - написала телеведуча.

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