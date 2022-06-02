Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая на днях объявила, что вернулась в Киев и продолжила съемки утреннего шоу с Анатолием Анатоличем, часто делится с поклонниками новостями о своей жизни на странице Instagram. Так в этот раз звездная красотка выложила милые фото с двумя дочками и рассказала, на что готова ради них. Свой пост телезвезда, очевидно, посвятила Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

На фотографиях счастливая мама Лилия позирует, стоя за руки, со своими девочками Дианой и Полиной. Все трое нарядились в одинаковые розовые костюмы спортивного стиля и мило улыбаются в объектив.

В подписи к публикации Ребрик растрогала словами о детях, и рассказала, на что готова ради них.

"Люблю безгранично, бесстрашно, безудержно. Защищу, сохраню, закрою собой, спрячу от зла. Все отдам, на все уйду, ничего не испугаюсь. Все перетерплю, переживу, выстою. Только бы были счастливы!", - написала телеведущая.

Напомним, "Здоровье оставляет желать лучшего": MamaRika пожаловалась на свое состояние.

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