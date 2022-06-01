Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова опублікувала в Instagram чарівні сімейні кадри, а свій пост присвятила Дню захисту дітей.

На знімках щасливу матусю двох дітей Ілону можна побачити разом з її сином і донькою, а також з чоловіком. Примітно, що всі знімки чорно-білі, але тому не менш ніжні і теплі.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про дітей: "З Днем захисту дітей!

На жаль, 243 українських дитини вже ніколи не зможуть побачити маму, батька і радіти життю, тому що раша їх вбила і більше 446 поранені. Але ми до останнього повинні вірити в нашу перемогу, і кожен день намагатися жити заради тих, хто вижив, повинні докласти максимум зусиль, щоб виховати своїх і не своїх дітей хорошими людьми по-перше, а по-друге вкласти всі сили і знання в цих дітей, тому що вони наше майбутнє, вони майбутнє нашої України. Щиро співчуваю всім матерям, які більше ніколи не притиснуть свою дитину до грудей і не почують таке бажане слово "МАМА". Болі назавжди в серці кожної жінки. Ми не забудемо і не пробачимо ніколи. Всім матерям бажаю сил і витримки пережити цей жах, не зламатися і не втрачати віри в любов і що все буде Україна".

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