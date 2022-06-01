Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева опубликовала в Instagram очаровательные семейные кадры, а свой пост посвятила Дню защиты детей.

На снимках счастливую мамочку двоих детей Илону можно увидеть вместе с ее сыном и дочкой, а также с мужем. Примечательно, что все снимки черно-белые, но оттого не менее нежные и теплые.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о детях: "С Днем защиты детей!

К сожалению, 243 украинских ребенка уже никогда не смогут увидеть маму, отца и радоваться жизни, потому что раша их убила и более 446 ранены. Но мы до последнего должны верить в нашу победу, и каждый день пытаться жить ради выживших, должны приложить максимум усилий, чтобы воспитать своих и не своих детей хорошими людьми во-первых, а во-вторых вложить все силы и знания в этих детей, потому что они наше будущее, они будущее нашей Украины. Искренне сочувствую всем матерям, которые больше никогда не прижмут своего ребенка к груди и не услышат такое желанное слово "МАМА". Боли навсегда в сердце каждой женщины. Мы не забудем и не простим никогда. Всем матерям желаю сил и выдержки пережить этот ужас, не сломаться и не терять веры в любовь и что все будет Украина".

Напомним, "Здоровье оставляет желать лучшего": MamaRika пожаловалась на свое состояние.

Как сообщала Politeka, "Я сразу говорила": Слава Каминская показала, как выглядела до "НеАнгелов" и популярности.

Также Politeka писала, что Осадчу мучают кошмары, телеведущая поделилась честным признанием: "Это такая невыносимая боль...".