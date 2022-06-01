Відома співачка показала в мережі кадри з дітьми і розповіла про ініціативу для допомоги тим, хто постраждав від війни.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишилася в Києві, і як тільки з'явилася можливість почала виступати для українських захисників, поділилася в Instagram новою ініціативою.

На своїй сторінці Наташа опублікувала миле відео, на якому її можна побачити в оточенні дітей, з якими вона часто спілкується. А на тлі зворушливого ролику можна почути нову пісню артистки"я вдома".

У підписі до публікації Могилевська розповіла про програму допомоги дітям, яка діятиме на базі її школи талантів.

"Сьогодні на війні є діти, які бачили стільки горя, смерть своїх батьків, які пережили насильство, знущання, біль і страх. Багато з них перестали бути дітьми, тому що подорослішали в одну мить. Ми почали розробляти програму реабілітації дітей і на базі нашої школи @talantschool, ми вже надаємо безкоштовну допомогу дітям з ПТСР, які постраждали від війни та окупації.

У далекому 1925 році на конференції із захисту дітей в Женеві був вперше проголошений цей день, щоб ми, дорослі, ніколи не забули про свою відповідальність перед дітьми! Так що будемо відповідальними і зробимо кожен, що зможемо", - написала Наталя.

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