Известная певица показала в сети кадры с детьми и рассказала об инициативе для помощи тем, кто пострадал от войны.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны осталась в Киеве, и как только появилась возможность начала выступать для украинских защитников, поделилась в Instagram новой инициативой.

На своей странице Наташа опубликовала милое видео, на котором ее можно увидеть в окружении детей, с которыми она часто общается. А на фоне трогательного ролике можно услышать новую песню артистки "Я вдома".

В подписи к публикации Могилевская рассказала о программе помощи детям, которая будет действовать на базе ее школы талантов.

"Сегодня на войне есть дети, видевшие столько горя, смерть своих родителей, переживших насилие, издевательство, боль и страх. Многие из них перестали быть детьми, потому что повзрослели в мгновение ока. Мы начали разрабатывать программу реабилитации детей и на базе нашей школы @talantschool, мы уже предоставляем бесплатную помощь детям с ПТСР, которые пострадали от войны и оккупации.

В далеком 1925 году на конференции по защите детей в Женеве был впервые провозглашен этот день, чтобы мы, взрослые, никогда не забыли о своей ответственности перед детьми! Так что будем ответственными и сделаем каждый, что сможем", - написала Наталья.

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