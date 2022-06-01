Ксенія Мішина розповіла, як українці можуть вберегти своїх дітей від того зла, яке прийшло в нашу країну з Росії.

Популярна актриса і зірка шоу «Холостячка» поділилася в своєму Instagram зворушливим постом, присвяченим Дню захисту дітей. Про це пише Politeka.net.

"Сьогодні день захисту дітей і як би мені не хотілося прикрасити мої слова ванільними фарбами, язик не повертається. Сьогодні сотні дітей в Україні загинули, а ще більше дітей постраждали від вторгнення ворога на нашу землю. І я постійно думаю про те, як це можливо?", - написала Мішина.

Вона зазначила, що особисто для неї життя кожної дитини в світі дорогоцінне, тому їй складно зрозуміти тих, хто зараз позбавляє життя або щасливого майбутнього маленьких українців.

Актриса вирішила пояснити, чому російські військові так чинять.

"Вони просто такі всередині. Їх світ-це боротьба за виживання, вони ще не дізналися, що можна інакше. Вони тягнуть дитячі речі з зруйнованих міст в свої будинки, щоб там комусь стало краще? Ні! Вони тягнуть від страху, і від того ж страху на своїй землі вони б'ють і гвалтують своїх дружин і дітей. Насильство-це їх вибір. Тому на нашій землі, відчуваючи вседозволеність вони випускають своїх демонів, відчуваючи смак переваги над життям!", - написала Мішина.

Однак, вона зазначила, що незважаючи на всі жахи війни українці продовжують рухатися вперед.

"Незважаючи на те, що відбувається жах, ми продовжуємо вчити своїх дітей любові, співчуття, силі волі! Сьогодні, в цей день, я бачу, що такою ціною нашому підростаючому поколінню українців дається відкрите серце, дається сміливість, дається досвід співпереживання і витривалості! Єднання - ось наша головна зброя. Саме цього хочуть наші серця і це приведе нас до перемоги і подарує світле і щасливе майбутнє нашим діткам!", - підсумувала Мішина.

Свій пост вона супроводила зворушливим відео, на якому вони разом з сином Платоном читають вірш Василя Симоненка «Ти знаєш, що ти — людина».

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