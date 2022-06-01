Популярная актриса и звезда шоу «Холостячка» поделилась в своем Инстаграм трогательным постом, посвященным Дню защиты детей. Об этом пишет Politeka.net.
«Сегодня день защиты детей и как бы мне ни хотелось украсить мои слова ванильными красками, язык не поворачивается. Сегодня сотни детей в Украине погибли, а еще больше детей пострадали от вторжения врага на нашу землю. И я постоянно думаю о том, как это возможно?», - написала Мишина.
Она отметила, что лично для нее жизнь каждого ребенка в мире драгоценна, поэтому ей сложно понять тех, кто сейчас лишает жизни или счастливого будущего маленьких украинцев.
Актриса решила объяснить, почему российские военные так поступают.
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«Они просто такие внутри. Их мир – это борьба за выживание, они еще не узнали, что можно иначе. Они тянут детские вещи из разрушившихся городов в свои дома, чтобы там кому-то стало лучше? Нет! Они тянут от страха, и от того же страха на своей земле они избивают и насилуют своих жен и детей. Насилие – это их выбор. Поэтому на нашей земле, чувствуя вседозволенность они испускают своих демонов, чувствуя вкус превосходства над жизнью!», - написала Мишина.
Однако, она отметила, что несмотря на все ужасы войны украинцы продолжают двигаться вперед.
«Несмотря на происходящий ужас, мы продолжаем учить своих детей любви, состраданию, силе воли! Сегодня, в этот день, я вижу, что такой цене нашему подрастающему поколению Украинцев дается открытое сердце, дается смелость, дается опыт сопереживания и выносливости! Единение – вот наше главное оружие. Именно этого хотят наши сердца и это приведет нас к победе и подарит светлое и счастливое будущее нашим деткам!», - подытожила Мишина.
Свой пост она сопроводила трогательным видео, на котором они вместе с сыном Платоном читают стихотворение Василия Симоненко «Ти знаєш, що ти — людина».
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о детях, которые пострадали от войны.
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