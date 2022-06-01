Популярна українська балерина і багаторічна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар часто ділиться з шанувальниками кадрами зі свого життя в Instagram. Так, в цей раз Катя приурочила піст до Дня захисту дітей – вона показала свою дочку і розповіла, про що мріє в це свято.

На фотографіях можна побачити маленьку дочку Катерини Кухар і Олександра Стоянова Настю. Схоже, дівчинка, як і зоряна мама має відмінну розтяжку і займається балетом. На одному з фото навіть можна побачити, як мама і дочка займаються біля балетного верстата, стоячи на пальчиках в балетках.

У підписі до публікації Кухар розповіла, про що мріє, в цей день: "Якби світом керували діти – це був би світ захоплюючих цілей, щирості, доброти і віри в чудеса. Це був би світ, який кожен день починається зі сміху і обіймів. Це був би світ супергероїв і чарівників, які завжди перемагають зло, або це саме зло можна було б просто стерти з листа гумкою.

Діти лікують своїми поцілунками, змушують нас знаходити просте в складному і дарують віру і мотивацію творити заради майбутнього. У цей день хочеться загадати бажання, щоб кожна дитина жила у щасливій родині, Щоб над їх головою літали метелики і птахи, а не ракети і бомби, щоб не знали голоду і горя.

Ми дорослі - провідники для маленьких душ, і я сподіваюся, що вже найближчим часом ми проведемо наших дітей під яскравим мирним небом в новий етап життя. А всю біду зітре час...".

Нагадаємо, "Здоров'я залишає бажати кращого": MamaRika поскаржилася на свій стан.

Як повідомляла Politeka, "Я відразу говорила": Слава Камінська показала, як виглядала до "НеАнгелів" і популярності.

Також Politeka писала, що Осадчу мучать кошмари, телеведуча поділилася чесним зізнанням: "Це такий нестерпний біль...".