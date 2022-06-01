Популярная украинская балерина и многолетняя судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар часто делится с поклонниками кадрами из своей жизни в Instagram. Так, в это раз Катя приурочила пост ко Дню защиты детей – она показала свою дочку и рассказала, о чем мечтает в этот праздник.

На фотографиях можно увидеть маленькую дочь Екатерины Кухар и Александра Стоянова Настю. Похоже, девочка, как и звездная мама имеет отличную растяжку и занимается балетом. На одном из фото даже можно увидеть, как мама и дочь занимаются у балетного станка, стоя на пальчиках в балетках.

В подписи к публикации Кухар рассказала, о чем мечтает, в этот день: "Если бы миром управляли дети – это был бы мир увлекательных целей, искренности, доброты и веры в чудеса. Это был бы мир, который каждый день начинается со смеха и объятий. Это был бы мир супергероев и волшебников, которые всегда побеждают зло, или это самое зло можно было бы просто стереть с листа резинкой.

Дети лечат своими поцелуями, заставляют нас находить простое в сложном и дарят веру и мотивацию творить ради будущего. В этот день хочется загадать желание, чтобы каждый ребенок жил в счастливой семье, чтобы над их головой летали бабочки и птицы, а не ракеты и бомбы, чтобы не знали голода и горя.

Мы взрослые – проводники для маленьких душ, и я надеюсь, что уже в ближайшее время мы проведем наших детей под ярким мирным небом в новый этап жизни. А всю беду сотрет время…".

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