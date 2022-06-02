Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка з початку війни почала активно гастролювати з благодійними концертами за кордоном, побувала у Свято-Троїцькому храмі у Вільнюсі, де зустрілася з українськими дітьми-біженцями. Кадри з цієї теплої зустрічі опублікували на фан-сторінці артистки в Instagram.

На фото видно, що Тіна відмінно провела час з українськими дітками, які разом з мамами та іншими родичами змушені були шукати притулок в сусідніх країнах, зокрема і в Литві. Судячи з фото, діти подарували артистці свої малюнки з її портретами, також вони разом співали і фотографувалися на пам'ять.

У підписі до публікації розповіли: "У Міжнародний день захисту дітей Свято-Троїцький храм у Вільнюсі відвідала відома українська співачка Тіна Кароль. Діти з України, які по російській ворожості опинилися в Литовській Республіці, поспілкувалися з Тіною, отримали автографи, співали, всі бажаючі зробили в пам'ять спільне фото. Ігумен монастиря о. Микола Козелківський, ЧСВВ ознайомив співачку зі старовинною українською святинею та музеєм".

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