Популярная украинская певица Тина Кароль, которая с начала войны начала активно гастролировать с благотворительными концертами за границей, побывала в Свято-Троицком храме в Вильнюсе, где встретилась с украинскими детьми-беженцами. Кадры с этой теплой встречи опубликовали на фан-странице артистки в Instagram.

На фото видно, что Тина отлично провела время с украинскими детками, которые вместе с мамами и другими родственниками вынуждены были искать приют в соседних странах, в частности и в Литве. Судя по фото, дети подарили артистке свои рисунки с ее портретами, также они вместе пели и фотографировались на память.

В подписи к публикации рассказали: "В Международный день защиты детей Свято-Троицкий храм в Вильнюсе посетила известная украинская певица Тина Кароль. Дети из Украины, которые по российской враждебности оказались в Литовской Республике, пообщались с Тиной, получили автографы, пели, все желающие сделали в память общее фото. Игумен монастыря о. Николай Козелкивский, ЧСВВ ознакомил певицу со старинной украинской святыней и музеем".

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