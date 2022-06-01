Популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк, яка під час війни залишилася в Україні і активно зайнялася волонтерством, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала миле фото з листівкою і розповіла про День захисту дітей.

На новій фотографії Леся відображена в світлій кімнаті, перед камерою вона з'явилася в патріотичній футболці, з легкий макіяжем і акуратною укладанням. Вона демонструє в об'єктив милу листівку, зроблену маленькою дівчинкою Софією, яка підписала свою роботу.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "1 червня. День захисту дітей! Сьогодні, на жаль, це звучить, як День захисту дітей від російської агресії. Наші діти моментально подорослішали. Наші діти побачили зло своїми очима, про яке читали тільки в казках. Але вони точно знають, що добро завжди перемагає зло! Наші діти-це майбутнє нашої країни. Дивлячись на вчинки малих українців, я впевнена, що майбутнє нашої країни в надійних руках. Бажаю всім дітям, як можна довше залишатися дітьми в щасливому і безтурботному дитинстві! P. S. І спасибі за кожен подарований мені малюнок, браслетик і печиво".

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