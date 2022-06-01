Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая во время войны осталась в Украине и активно занялась волонтерством, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила милое фото с открыткой и рассказала о Дне защиты детей.

На новой фотографии Леся запечатлена в светлой комнате, перед камерой она появилась в патриотической футболке, с легкий макияжем и аккуратной укладкой. Она демонстрирует в объектив милую открытку, сделанную маленькой девочкой Софией, которая подписала свою работу.

В подписи к публикации Никитюк написала: "1 июня. День защиты детей! Сегодня, к сожалению, это звучит, как День защиты детей от российской агрессии. Наши дети моментально повзрослели. Наши дети увидели зло своими глазами, о котором читали только в сказках. Но они точно знают, что добро всегда побеждает зло! Наши дети – это будущее нашей страны. Глядя на поступки малых украинцев, я уверена, что будущее нашей страны в надежных руках. Желаю всем детям, как можно дольше оставаться детьми в счастливом и беззаботном детстве! P.S. и спасибо за каждый подаренный мне рисунок, браслетик и печенье".

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