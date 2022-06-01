Як пише Politeka.net, у Міжнародний день захисту дітей відома співачка поділилася новим знімком маленького Табриза.

На фото шестирічний син Білик стояв, притулившись до мами. Сама Білик приобнімала сина.

"Діти - це наше продовження! І якщо діти-це квіти, то нехай наша Україна розквітає!", - написала в підписі до знімка співачка.

У коментарях до її посту відзначилася її колега по цеху Наталія Могилевська, яка відправила Білик захоплені смайлики.

Шанувальники співачки також не змогли пройти повз її пост.

"Прекрасна пара з днем дітей", "бережи себе, Ірина!", "Обов'язково розквітне! Інакше не може бути", "Будьте здорові! Табризу щастя, миру здоров'я. Вам - поруч надійної людини", "миру нам усім. Дітки повинні жити у щасливій країні", - пишуть люди.

Відзначимо, що батько Табріза – азербайджанський режисер Аслан Ахмадов, який живе і працює в Москві. Вони з Білик розлучилися минулого року. Співачка зізнавалася, що після початку війни в Україні він ніяк її не підтримав.

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