Как пишет Politeka.net, в Международный день защиты детей известная певица поделилась новым снимком маленького Табриза.

На фото шестилетний сын Билык стоял, прижавшись к маме. Сама Билык приобнимала сына.

«Дети – это наше продолжение! И если дети – это цветы, то пускай наша Украина расцветает!», - написала в подписи к снимку певица.

В комментариях к ее посту отметилась ее коллега по цеху Наталья Могилевская, которая отправила Билык восхищенные смайлики.

Поклонники певицы также не смогли пройти мимо ее поста.

«Прекрасная пара с днём детей», «Береги себя, Ирина!», «Обязательно расцветет! Иначе не может быть», «Будьте здоровы! Табризу счастья, мира здоровья. Вам – рядом надежного человека», «Мира нам всем. Детки должны жить в счастливой стране», - пишут люди.

Отметим, что отец Табриза – азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов, который живет и работает в Москве. Они с Билык развелись в прошлом году. Певица признавалась, что после начала войны в Украине он никак ее не поддержал.

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