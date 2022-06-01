Как пишет Politeka.net, в Международный день защиты детей известная певица поделилась новым снимком маленького Табриза.
На фото шестилетний сын Билык стоял, прижавшись к маме. Сама Билык приобнимала сына.
«Дети – это наше продолжение! И если дети – это цветы, то пускай наша Украина расцветает!», - написала в подписи к снимку певица.
В комментариях к ее посту отметилась ее коллега по цеху Наталья Могилевская, которая отправила Билык восхищенные смайлики.
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Поклонники певицы также не смогли пройти мимо ее поста.
«Прекрасная пара с днём детей», «Береги себя, Ирина!», «Обязательно расцветет! Иначе не может быть», «Будьте здоровы! Табризу счастья, мира здоровья. Вам – рядом надежного человека», «Мира нам всем. Детки должны жить в счастливой стране», - пишут люди.
Отметим, что отец Табриза – азербайджанский режиссер Аслан Ахмадов, который живет и работает в Москве. Они с Билык развелись в прошлом году. Певица признавалась, что после начала войны в Украине он никак ее не поддержал.
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