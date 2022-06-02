Як пише Politeka.net, в День захисту дітей відомий ведучий і продюсер поділився в своєму Instagram постом на животрепетну тему.

Горбунов нагадав про те, що від війни в Україні щодня страждають діти.

"Ви всі стали дітьми війни! Найстрашніше, що придумало людство-війна! І найцінніше що є в житті дорослих-це діти! У пеклі будуть горіти стріляють в вас! 243 дитини не побачать більше сонця! Це дуже боляче!!", - не приховуючи своїх емоцій написав у пості Горбунов.

Він поділився знімком, на якому притискає до себе немовля. Ймовірно, це їх з Катею Осадчою молодший син Данила, який народився в кінці минулого літа.

У свою чергу, дружина Горбунова Осадча, яка з самого початку війни допомагає дітям, поділилася хорошою новиною. Вона розповіла про те, що тепер у додатку «Дія» з'явиться функція подачі заявки на первинну консультацію з усиновлення. Пізніше онлайн можна буде подати і документи на кандидата в усиновителі.

Осадча додала, що уряд продовжить працювати над спрощенням процедури усиновлення, однак при цьому буде враховуватися питання безпеки дітей.

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