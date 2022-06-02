Как пишет Politeka.net, в День защиты детей известный ведущий и продюсер поделился в своем Инстаграм постом на животрепещущую тему.

Горбунов напомнил о том, что от войны в Украине ежедневно страдают дети.

«Вы все стали детьми войны! Самое страшное, что придумало человечество - война! И самое ценное что есть в жизни взрослых – это дети! В аду будут гореть стреляющие в вас! 243 ребенка не увидят больше солнца! Это очень больно!!», - не скрывая своих эмоций написал в посте Горбунов.

Он поделился снимком, на котором прижимает к себе младенца. Вероятно, это их с Катей Осадчей младший сын Данила, который родился в конце прошлого лета.

В свою очередь, жена Горбунова Осадчая, которая с самого начала войны помогает детям, поделилась хорошей новостью. Она рассказала о том, что теперь в приложении «Дия» появится функция подачи заявки на первичную консультацию по усыновлению. Позже онлайн можно будет подать и документы на кандидата в усыновители.

Осадчая добавила, что правительство продолжит работать над упрощением процедуры усыновления, однако при этом будет учитываться вопрос безопасности детей.

Напомним, Никитюк растрогала открыткой, которую получила от маленькой Софии.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала, как занимается с дочерью балетом.

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