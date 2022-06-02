Лілія Ребрик розповіла, яким мало б бути це літо, якби не війна.

Як пише Politeka.net, відома українська актриса і телеведуча поділилася у своєму Instagram новим постом.

У ньому зірка звернула увагу на те, як змінилася реальність українців через війну.

"Кажуть, перший день літа сьогодні ... Раніше я б обов'язково запитала про плани на літо, про найяскравіші моменти прожитої весни. Ми б жартували в коментах-за що любимо (а, може, навпаки не любимо) літо; ділилися б рецептами домашнього морозива, лимонаду з льодом або лавашею на грилі", - поділилася мріями Ребрик.

Вона додала, що разом з чоловіком вони б збирали другий урожай на їх дачі, а їх дочки могли б приєднатися до них на канікулах.

"Я знаю: все це буде знову! Але не в цей момент. Не зараз. І я це теж знаю", - написала актриса.

Вона додала, що хотіла б подякувати всім, хто прямо зараз захищає Україну в розв'язаній Росією війні.

"Єдине, що я хочу зробити в перший день цього літа – це просто сказати спасибі. Всім тим завдяки кому я можу це зараз написати. Спасибі всім тим, хто зараз в пеклі на передовій – заради нас. Спасибі всім тим, хто в тилу. Хто чекає сина, брата, чоловіка, друга, батька. Спасибі", - підсумувала знаменитість.

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