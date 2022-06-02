Лилия Ребрик рассказала, каким должно было бы быть это лето, если бы не война.

Как пишет Politeka.net, известная украинская актриса и телеведущая поделилась в своем Инстаграм новым постом.

В нем звезда обратила внимание на то, как изменилась реальность украинцев из-за войны.

«Говорят, первый день лета сегодня…Раньше я бы обязательно спросила о планах на лето, о самых ярких моментах прожитой весны. Мы бы шутили в комментах – за что любим (а, может, наоборот не любим) лето; делились бы рецептами домашнего мороженого, лимонада со льдом или лавашей на гриле», - поделилась мечтами Ребрик.

Она добавила, что вместе с мужем они бы собирали второй урожай на их даче, а их дочки могли бы присоединиться к ним на каникулах.

«Я знаю: все это будет снова! Но не в этот момент. Не сейчас. И я это тоже знаю», - написала актриса.

Она добавила, что хотела бы поблагодарить всех, кто прямо сейчас защищает Украину в развязанной россией войне.

«Единственное, что я хочу сделать в первый день этого лета – это просто сказать СПАСИБО. Всем тем благодаря кому я могу это сейчас написать. Спасибо всем тем, кто сейчас в аду на передовой – ради нас. Спасибо всем тем, кто в тылу. Кто ждет сына, брата, мужа, друга, отца. СПАСИБО», - подытожила знаменитость.

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