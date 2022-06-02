Джамала згадала про те, яким було літо в її дитинстві.

Як передає Politeka.net, у перший день літа співачка поділилася ностальгічним постом і порівняла своє минуле з реальністю нинішніх українських дітей.

"Пам'ятаю, як в дитинстві чекала літо. Бо це пригоди, купа часу для втілення Крейзі ідей. Літо - це флешбеки в найтепліші спогади з дитинства", - розповіла Джамала.

Співачка зазначила, що прямо зараз українські діти позбавлені можливості створювати такі ж щасливі спогади через розв'язану Росією війну.

"Сьогодні ці спогади забирають у наших дітей. У деяких відібрали не тільки спогади, а й саме дитинство. Тепер у нас в країні тисячі дорослих дітей, які бачили смерть. Понад 240-втратили життя. Близько 2000 дітей стали сиротами", - розповіла Джамала.

Вона поділилася фотографіями українських дітей, вимушених жити в умовах війни.

"Дуже боляче віддавати собі звіт, що діти – прекрасні і світлі – вже побачили жахи війни. Найбільше зараз хочеться мати суперсилу, яка б захистила малюків від усього цього болю", - зізналася співачка.

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