Джамала вспомнила о том, каким было лето в ее детстве.

Как передает Politeka.net, в первый день лета певица поделилась ностальгическим постом и сравнила свое прошлое с реальностью нынешних украинских детей.

«Помню, как в детстве ждала лето. Ибо это приключения, куча времени для воплощения крейзи идей. Лето — это флешбеки в самые теплые воспоминания с детства», - рассказала Джамала.

Певица отметила, что прямо сейчас украинские дети лишены возможности создавать такие же счастливые воспоминания из-за развязанной россией войны.

«Сегодня эти воспоминания отнимают у наших детей. У некоторых отобрали не только воспоминания, но и само детство. Теперь у нас в стране тысячи взрослых детей, видевших смерть. Более 240 – потеряли жизнь. Около 2000 детей стали сиротами», - рассказала Джамала.

Она поделилась фотографиями украинских детей, вынужденных жить в условиях войны.

«Очень больно отдавать себе отчет, что дети – прекрасные и светлые – уже увидели ужасы войны. Больше всего сейчас хочется иметь суперсилу, которая бы защитила малышей от всей этой боли», - призналась певица.

Напомним, Тина Кароль встретилась с украинскими детьми за границей.

Как сообщала Politeka, Горбунов напомнил, какие невосполнимые потери принесла в украинские семьи россия.

Также Politeka писала, что Билык показала красавца-сына, отец которого сейчас в россии.