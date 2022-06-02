Как передает Politeka.net, в первый день лета певица поделилась ностальгическим постом и сравнила свое прошлое с реальностью нынешних украинских детей.
«Помню, как в детстве ждала лето. Ибо это приключения, куча времени для воплощения крейзи идей. Лето — это флешбеки в самые теплые воспоминания с детства», - рассказала Джамала.
Певица отметила, что прямо сейчас украинские дети лишены возможности создавать такие же счастливые воспоминания из-за развязанной россией войны.
«Сегодня эти воспоминания отнимают у наших детей. У некоторых отобрали не только воспоминания, но и само детство. Теперь у нас в стране тысячи взрослых детей, видевших смерть. Более 240 – потеряли жизнь. Около 2000 детей стали сиротами», - рассказала Джамала.
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Она поделилась фотографиями украинских детей, вынужденных жить в условиях войны.
«Очень больно отдавать себе отчет, что дети – прекрасные и светлые – уже увидели ужасы войны. Больше всего сейчас хочется иметь суперсилу, которая бы защитила малышей от всей этой боли», - призналась певица.
Напомним, Тина Кароль встретилась с украинскими детьми за границей.
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