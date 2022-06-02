Як повідомляє Politeka.net, Володимир Дантес у своєму Instagram бурхливо відреагували на результати конкурсу краси в Криму.

Раніше в мережі наробили шуму знімки дівчини, яка перемогла на конкурсі «Королева краси – Крим Весна 2022» в окупованому Севастополі. 34-річна Ольга Валєєва привернула до себе увагу своєю помітною зовнішністю з явними слідами втручання.

Не залишився осторонь і Дантес.

"Ви не могли зрозуміти, чому я розлучився з дружиною. Відповідь проста. Я чекав королеву! Дозвольте представити "Королева краси-Крим Весна 2022", - написав у сторіз співак, поділившись знімком кримчанки.

Але цим співак не обмежився і додав до знімка ще один жарт:

"Коли граю у відеоігри, де потрібно вибирати расу герою, завжди вибираю такого персонажа".

Як відомо, нещодавно Дантес і Надя Дорофєєва шокували шанувальників новиною про своє розлучення після, як здавалося, безпроблемних семи років шлюбу. Артисти заявили, що зберігають хороші відносини, проте далі їм не по дорозі.

Нагадаємо, фото королеви краси з окупованого Криму викликало фурор в мережі.

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