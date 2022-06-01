Так, не сдержался даже украинский актер и ведущий программы «Орел и решка» Андрей Бедняков.

«Эх, хоть разводись», - иронично прокомментировал Бедняков фото «красотки» в Instagram.

Добавим, что конкурс состоялся в оккупированном Севастополе. Как утверждают организаторы, в последнем этапе мероприятия участвовали «только 20 самых красивых и харизматичных девушек». В результате победу одержала 34-летняя Ольга Валеева из оккупирвоанного Симферополя. Любопытно, что женщина родом из Полтавы – там ее знают под псевдонимом Рыжуля.

Какое-то время она жила в Санкт-Петербурге с мужчиной, а потом, расставшись с ним, переехала в Крым. Пока в Полтаве возмущаются тем, что женщина с украинским паспортом не побрезговала участвовать в российском конкурсе, пользователи соцсетей высказывают предположение, что победу ей купили и бурно обсуждают необычные внешние данные.

«Глаза запекло», «Кринж», «Тот случай, когда купить можно все», «Кошмар, и где же тут красота», «Какая в Крыму весна – такая и королева», «Лицо Крыма после оккупации», - шутят в Сети.

Напомним, Сумская ответила на претензии к ее старшей дочери, живущей в Москве.

Также сообщалось, что Кошевой из "Квартал 95" показал, как сейчас выглядит его младшая дочь.

Кроме того, Politeka писала, что MamaRika пожаловалась на свое состояние.