Как сообщает Politeka.net, Владимир Дантес в своем Инстаграме бурно отреагировали на результаты конкурса красоты в Крыму.
Ранее в сети наделали шуму снимки девушки, которая победила на конкурсе «Королева красоты – Крым Весна 2022» в оккупированном Севастополе. 34-летняя Ольга Валеева привлекла к себе внимание своей броской внешностью с явными следами вмешательства инъекций.
Не остался в стороне и Дантес.
«Вы не могли понять, почему я развелся с женой. Ответ прост. Я ждал королеву! Позвольте представить: «Королева красоты – Крым Весна 2022», - написал в сториз певец, поделившись снимком крымчанки.
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Но этим певец не ограничился и добавил к снимку еще одну шутку:
«Когда играю в видеоигры, где нужно выбирать расу герою, всегда выбираю такого персонажа».
Как известно, недавно Дантес и Надя Дорофеева шокировали поклонников новостью о своем разводе после, как казалось, беспроблемных семи лет брака. Артисты заявили, что сохраняют хорошие отношения, однако дальше им не по пути.
Напомним, фото королевы красоты оккупированного Крыма вызвало фурор в Сети.
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