Знаменита актриса Лія Ахеджакова, яка засуджує дії володимира путіна і вторгнення рф в Україну, внесла ясність в гучну історію з нападом.

Раніше Лія Ахеджакова повідомила про неприємний інцидент під час вистави з її участю «Гра в Джин» в театрі «Современник».

"На мене розпилили перцевий балончик. Якийсь неадекват це зробив. Вже не знаю, чим там я йому завадила. А може бути навіть і через мою позицію по відношенню до війни з Україною, до президента Росії Володимира Путіна, до уряду, до влади в цілому, не знаю..." ,- повідомила Лія Меджидівна в своєму Instagram.

Актриса також зажадала від правоохоронних органів "здорової реакції на подію" і вжиття заходів для того, щоб винуватець був покараний.

Однак, як виявилося, Лію Меджидівну ввели в оману. Про це актриса повідомила також на своїй сторінці в Instagram.

"Мене знову обдурили, також, як і багатьох інших, хто читав новини. Я дійсно не бачила, що хтось щось розпорошує, але ЗМІ і Рен ТВ роздули так переконливо... мої знайомі і колеги, які там знаходилися, сказали, що бризнули в мене. А як виявилося, це через якісь канали, які поширюють неправдиву інформацію. У підсумку, ніхто в мене нічого не розпорошував, просто фейк якийсь!!! А просто чоловік у фойє натиснув випадково і таку інфобомбу підірвали. Жах! Провокація!" ,- повідомила Ахеджакова.

У коментарях актрисі висловлюють підтримку і радіють, що з нею все в порядку.

Нагадаємо, Пугачову публічно принизили в Росії, але артистка цього так не залишила.

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