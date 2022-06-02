Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала кумедне відео, яке є анонсом її нового вечірнього шоу, яке вона почала робити для підтримки бойового духу українських героїв.

У ролику Оля з'явилася в досить спокусливому образі, схоже, в новому шоу вона буде розповідає якісь Відверті речі на пікантні теми. При цьому в ролику вона виглядає просто приголомшливо - з макіяжем, укладанням і хитрим поглядом.

У підписі до анонсу Цибульська розповіла про свій новий проект: "Це перший проект не тільки про наших непереможних військових. Але і для них. Ідея "Чекаю. Цьом. Нашим Героям на ніч" намалювалася в голові, коли я знову гуглила історію Другої світової. Я намагалася знайти ще більше інформації про роль жінок і артисток в перемозі і використовувати як інструкцію. Тому що їхати за кордон - не моя історія. Відчуваю, мені потрібно тут. Мені потрібно тут.

Цей проект-Наша з тобою відверта вечірня розмова, зовсім як колись. Тільки тепер сміх, нехай і крізь сльози – національна зброя для підняття духу. А вся любов і захоплення – воїнам, які вдень і вночі захищають Україну, яких вдома з перемогою чекають мільйони. Я хотіла зробити щось справжнє, живе і чесне, щоб кожен з них, засинаючи, нехай навіть на кілька годин, знав, які ж вони круті і як сильно їх чекають вдома".

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