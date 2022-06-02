Несмотря на руины вокруг, в квартирах без окон, балконов, света и воды продолжают жить люди.

Как сообщает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук сейчас занимается волонтерством и активно осветляет происходящее в Украине после вторжения россии. Несколько часов назад он показал в Инстаграм-Сториз, свое путешествие по разрушенной российскими оккупантами Бородянке в Киевской области.

На фото и видео, опубликованных телеведущим, можно увидеть дорогу в огромных воронках, дома в черной копоти, стены в дырах от российских снарядов.

Владимир Остапчук также показал квартиру молодой семьи с двумя детьми, куда прилетела российская ракета. Все они погибли, а жилье полностью уничтожено. На кадрах показана разрушенная жизнь людей и одинокая люстра, которая едва уцелела.

Несмотря на руины вокруг, в квартирах без окон, балконов, света и воды продолжают жить люди. В том числе и дети. На видео Остапчук снял девочек, которые пускали мыльные пузыри из полуразрушенного дома.

"Странное чувство. Тут ходят люди, уже работают магазины и гуляют дети. Все хотят нормальной мирной жизни. Жизнь обязательно победит...",– прокомментировал Владимир Остапчук.

Остапчук призвал неравнодушных соотечественников пополнять лавы добровольческих строительных батальонов "Добробат". Десятки тысяч волонтеров со всей Украины помогают разрушенным украинским городам и селам поскорее вернуть свой прежний вид.

Напомним, что ведущий "Маски" Остапчук потроллил русских, которые прячутся в Польше.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук честно рассказал, почему три месяца не общается с детьми.

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук дал совет тем, кто переходит на украинский язык.



