Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила забавное видео, которое является анонсом ее нового вечернего шоу, которое она начала делать для поддержки боевого духа украинских Героев.

В ролике Оля появилась в достаточно соблазнительном образе, похоже, в новом шоу она будет рассказывает какие-то откровенные вещи на пикантные темы. При этом в ролике она выглядит просто потрясающе – с макияжем, укладкой и хитрым взглядом.

В подписи к анонсу Цибульская рассказала о своем новом проекте: "Это первый проект не только о наших непобедимых военных. Но и для них. Идея "Жду. Цьом. Нашим Героям на ночь" нарисовалась в голове, когда я снова гуглила историю Второй Мировой. Я пыталась найти еще больше информации о роли женщин и артисток в победе и использовать как инструкцию. Потому что ехать за границу – не моя история. Чувствую, мне нужно здесь. Меня нужно здесь.

Этот проект – наш с тобой откровенный вечерний разговор, совсем как когда-то. Только теперь смех, пусть и сквозь слезы, – национальное оружие для поднятия духа. А вся любовь и восхищение – воинам, днем ​​и ночью защищающим Украину, которых дома с победой ждут миллионы. Я хотела сделать что-то настоящее, живое и честное, чтобы каждый из них, засыпая, пусть даже на несколько часов, знал, какие же они крутые и как сильно их ждут дома".

Напомним, Виктор Павлик смутил кадрами с молодой женой на пляже: "Ох, любим эту Катюшу...".

Как сообщала Politeka, Огромные воронки и дети, живущие на руинах: Остапчук показал, как изменилась Бородянка после освобождения.

Также Politeka писала, что Ребрик со слезами показала жилой дом, в который попала ракета: "Теперь это место разрушенных судеб".