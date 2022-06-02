Как сообщает Politeka.net, телеведущая Лилия Ребрик во время новых съемок посетила многоэтажный жилой дом на Лобановского, 6а в Киеве, который был разрушен российской ракетой 26 февраля. Телеведущая побывала внутри и показала в своих Сториз последствия.
Она сообщила, что в доме 27 этажей, но с 18 по 21 этажи разрушены. Из-за этого последние четыре этажа просто повисли в воздухе.
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"Когда-то это было место счастливых людей, а теперь это место разрушенных судеб. Здесь были квартиры семей, которые мечтали, строили, рожали и воспитывали детей. Сердце просто разрывается от боли. Они планировали в этой жизни что-то сделать. Мы будем кричать на весь мир про эти страшные события. Чтобы о нас не забывали. Чтобы остановить этих чумных ублюдков", - отметила Лилия Ребрик и не сдержавшись расплакалась.
Части перекрытий дома сейчас просто свисают над проезжей частью и могут упасть. На многих этажах не осталось ни перекрытий, ни стен, ни окон. Одни зияющие дыры и куски осыпавшейся арматуры.
Напомним, что Лилия Ребрик заинтриговала кадрами с красавицами-дочерями в костюмах.
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик рассказала, что заставило ее грустить в праздник.
Также Politeka писала, что Ребрик рассказала, как побывала в своей родной школе, фото.