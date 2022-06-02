На своїй сторінці в Instagram зірка "Майстер Шеф" розмістив скрін Facebook-допису арт промоутерки Наталії Ткаченко, в якому вона розповіла, як у 2007 році Клопотенко привіз із собою в США пакет українського чорнозему, бо приїхав аж на чотири місяці й не витримає так довго без рідної землі.

"Націоналіст since 1986. Особиста справа: змушував американців, бразильців, тайців, болгарів, литовців, поляків білорусів, ямайців та мексиканців вчити гімн України. Нагодував французів борщем. Українських дітей шляхом зміни шкільного харчування та взаємодії з владою примусив їсти шпундри. Відкрив 3 стратегічні локації у Києві, Львові та Франківську з українською кухнею. Через борщ спровокував росію і та напала на Україну. Перед сном цілує прапор України", — похизувався Клопотенко.

Українці в коментарях захоплюються сміливістю Клопотенка:

"Кулінарний гетьман! Тре подати до ВР законопроєкт, щоб впровадити цю посаду, на назначити пана Євгена";

"Справжній патріот й фанатично закоханий у свою справу!";

"Мені би такої сміливості😅";

"Євген Клопотенко: Я був епатажним та патріотичним ще у 2007";

"Ви супер! 👏👏👏 хоч би більше українців робили щось подібне!";

"це ввійде в підручники з історії України🙂".

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