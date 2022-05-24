Май – не только начало настоящей весны, но и сезон спаржи, продукта, который очень полезен для здоровья.

Как сообщает Politeka.net, победитель шоу "Мастер Шеф", украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко опубликовал на странице Инстаграм рецепт приготовления спаржи, сняв процесс на видео.



Ингредиенты:

спаржа; сливочное масло; лимон; сыр; соль.

Приготовление рецепта от Евгения Клопотенко:

1.Для начала нужно отрезать твердый низ спаржи, лучше ее почистить, так она будет более нежной и грубые волокна не будут мешать при употреблении.

2.Воду довести до кипения, добавить столовую ложку соли, можно и больше, бросить спаржу ровно на 1 минуту.

3.На сковороде растопите сливочное масло и выложите спаржу, жарьте около 2-3 минут.

4.Готовую спаржу щедро сбрызните лимонным соком, посыпьте цедрой. Плюс, если есть сыр его можна натереть и посыпать спаржу сверху. После этого можно смело есть вкусное блюдо.

Украинцы в комментариях поблагодарили за рецепт и отметили, что блюдо готовиться быстро: "Готовила спаржу впервые в жизни именно по вашему рецепту - теперь эта любовь на всю жизнь еще и занимает приготовление 3-5мин", "Я готовлю почти так же, быстро, полезно и очень вкусно", "Все просто и понятно", "Прекрасно. Нужно свою кухню делать разнообразной. Записала рецепт".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко отправился во Францию с важной миссией.

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